Сейчас уже слишком поздно пытаться остановить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», хоть он и остается проблемой в отношениях Германии и США. Об этом заявил новый глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Журналисты задали ему вопрос, если Берлин откажется от реализации этого проекта, не облегчит ли это жизнь президенту США Джо Байдену. Ишингер согласился.

«Да, но для этого, очевидно, сейчас уже слишком поздно… Кроме того, если мы после выхода из атомной энергетики до 2030 года ещё намереваемся отказаться от угля, то наша потребность в газе в среднесрочной перспективе не снизится», — заметил Ишингер в интервью газете Handelsblatt.

Он выразил мнение, что Берлин не должен зависеть от американской внутренней политики, но должен стараться, чтобы Вашингтон правильно понимал действия Германии и серьезно относился к ее интересам. Например, в Конгрессе не понимают, почему ФРГ не хочет стать менее зависимой от российского газа.

«Другими словами, «Северный поток — 2″ остается проблемой не только в отношениях с Украиной и в Европарламенте, но и, к сожалению, бременем для трансатлантических отношений», — заключил Ишингер.