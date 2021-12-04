Ильхам Алиев утвердил новый состав Наблюдательного совета Азербайджанской промышленной корпорации

Президент Ильхам Алиев 4 декабря подписал распоряжение об аннулировании распоряжений «Об утверждении состава Наблюдательного совета ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» и «О назначении Н.А.Амирова председателем Наблюдательного совета ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» № 3348 от 6 ноября 2017 года, «О назначении членов Наблюдательного совета ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» № 1226 от 10 июня 2019 года и «О назначении членов Наблюдательного совета ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» № 1989 от 16 апреля 2020 года.

Согласно распоряжению, в соответствии с пунктом 5.2 Устава ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация», утвержденного указом Президента Азербайджана № 1704 от 4 декабря 2017 года, утверждается состав Наблюдательного совета ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» в следующем составе:

председатель Наблюдательного совета

Натиг Амиров — помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по экономической политике и вопросам промышленности Администрации главы государства.

Члены Наблюдательного совета

Инам Керимов — министр сельского хозяйства

Микаил Джаббаров — министр экономики

Самир Шарифов – министр финансов

Халид Ахадов — помощник Первого вице-президента Азербайджана

Эльман Рустамов — председатель Центрального банка Азербайджана.