В этом году экспорт азербайджанской нефти в 26 стран составил около 24 млн. тонн

В январе-октябре этого года Азербайджан экспортировал в Италию 11 408 096,26 тонн нефти на сумму 5 337 711,07 тыс. долларов США. Таким образом, Италия является крупнейшим импортером азербайджанской нефти.

Вторым крупнейшим импортером азербайджанской нефти является Хорватия. Об этом сообщает отчет Государственного таможенного комитета.

Так, за отчетный период Азербайджан экспортировал в эту страну 1 530 609,18 тонн нефти на сумму 751 238,16 тыс. долларов.

Согласно данным, Азербайджан в январе-октябре текущего года экспортировал в 26 стран 23 800 444,38 тонн нефти на сумму 11 220 098,82 тыс. долларов.