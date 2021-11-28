Товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном составил $96,3 млн

С января по октябрь 2021 года товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном составил 96,3 миллиона долларов.

Об этом говорится в данных Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике.

Согласно данным, экспорт продукции в Азербайджан составил 61,2 млн долларов против 45,3 млн долларов за аналогичный период прошлого года, что означает рост на 35 процентов. Импорт из Азербайджана составил 35,1 млн долларов.

За январь-октярь 2021 года Узбекистан экспортировал 6,9 тыс. тонн плодоовощной продукции стоимостью 8,1 миллиарда долларов в Азербайджан. Также за этот период была экспортирована текстильная продукция на сумму в 15,7 миллиарда долларов.