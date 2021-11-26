Зеленский выступил за продление транзита российского газа

Россия не поддержала предложение Украины об увеличении объемов транзита газа. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона в пятницу, 26 ноября.

«Мы готовы, но Россия на это не пошла. Я слышал риторику с российской стороны, что они готовы на продление контракта. Но кроме этих заявлений ничего больше не слышал и не видел. Предметных встреч между нашими людьми, НАКом, например, и Газпромом не было», – сказал он.

Президент напомнил, что Украина предлагала увеличить объемы транзита и снизить его стоимость.

«У нас контракт до 2024 года. Мы за продление транзита газа. Мы даже сказали, что давайте, кроме контракта, увеличим транзит. Это позволяют наши мощности. Давайте снизим цену транзита. Он будет меньше каких-либо других потоков… Я считаю, это был удачный шаг с нашей стороны», – отметил Зеленский.

Он добавил, что пока нет никаких соглашений о продлении транзитного контракта.