SOCAR открыл новый АЗС на дороге Горус-Гафан

ЗАО «SOCAR PETROLEUM» сдал в эксплуатацию новую заправочную станцию под брендом SOCAR на участке дороги Горус-Гафан в Губадлинском районе.

Как сообщил Report заместитель начальника управления по связям с общественностью и организации мероприятий Государственной нефтяной компании (SOCAR) Ибрагим Ахмедов, АЗС обеспечит бесперебойное снабжение топливом транспортных средств, используемых в строительных работах на освобожденных территориях.

По его словам, количество АЗС под брендом SOCAR достигло 41: “В Карабахском регионе действуют уже три автозаправочные станции”.

Ахмедов отметил, что АЗС работает по принципу самообслуживания, клиент осуществляет оплату через специальный платежный терминал, и сам заправляет бак: «На АЗС установлены три топливозаправочные колонки. На АЗС продается бензин марок А-95 Премиум, А-92 и дизельное топливо. Одновременно на станции могут заправиться 4 малых и одно крупнотоннажное транспортное средство”.

Представитель компании отметил, что SOCAR ранее открыл модульные АЗС в Шуше и Агдамском районе: “Последний сданный в эксплуатацию АЗС находится на территории села Эйвазлы Губадлинского района”.