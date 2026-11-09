В результате пожара в жилом здании в городе Тайюань провинции Шаньси на севере Китая погибли 14 человек.

Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные местных властей.

Возгорание произошло в здании комплекса Haosheng International Apartment в районе Инцзэ. По информации местных властей, пожар начался 8 ноября в 16:59 по местному времени (12:59 по Баку).

По данным Reuters, открытое пламя удалось потушить примерно через два часа после начала пожара. Поисково-спасательная операция завершилась вечером того же дня. В больницы доставили 38 человек. Сначала власти сообщили о пяти погибших.

Причина возгорания пока не установлена. Правоохранительные органы проводят расследование.