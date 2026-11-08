Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в День Победы особенно радует азербайджанский народ. Об этом Алиев сказал в совместном с Эрдоганом заявлении для прессы в Шуше.

«Нас радует, что в День Победы вы находитесь вместе с нами. Шесть лет назад Шуша была освобождена от армянской оккупации. Днем позже Армения официально капитулировала, и тем самым завершилась 30-летняя оккупация», – отметил глава государства.

Алиев также подчеркнул, что, несмотря на 28 лет оккупации, Шуша сохранила свой национальный дух.