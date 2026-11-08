Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что 44-дневная Отечественная война еще раз подтвердила прочность союза Баку и Анкары, а Шушинская декларация закрепила особый характер отношений двух стран. Об этом он сказал на совместной с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пресс-конференции в Шуше.
Алиев напомнил, что после войны в Шуше была подписана историческая Шушинская декларация, официально закрепившая союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией.
«Это официально вывело наши отношения на уровень союзничества, хотя мы и до этого всегда были союзниками. Народы Турции и Азербайджана – братские народы. Я неоднократно говорил, что в мире нет народов и государств, настолько тесно связанных друг с другом, как наши», – подчеркнул глава государства.