Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду, что процесс нормализации отношений с Арменией в ближайшее время принесет конкретные результаты. Об этом он заявил на совместной с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пресс-конференции в Шуше.

«Сегодня процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном уже идет, и надеюсь, что он приведет к конкретным результатам», – сказал Алиев.

Глава государства напомнил, что Азербайджан и Армения парафировали мирное соглашение более года назад, однако до сих пор не подписали его окончательно. По его словам, для этого есть определенные причины.