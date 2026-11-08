Президент США Дональд Трамп допустил новые удары по Ирану, если Тегеран не согласится на «очень сильное соглашение», однако считает возобновление полномасштабных боевых действий маловероятным.

«Крайне маловероятно, что в этом будет необходимость», – сказал американский лидер в интервью CNN, отвечая на вопрос о перспективах нового витка конфликта.

Он добавил, что дальнейшие действия Вашингтона будут зависеть от готовности Ирана пойти на соглашение.

Вместе с тем Трамп предупредил, что в случае необходимости США нанесут по исламской республике мощные удары.

«Если будет необходимо мы ударим по ним по-настоящему сильно, Вы даже не знаете, насколько сильно я по ним ударю», – заявил он.

По словам президента, американские силы в регионе готовы к возможному возобновлению атак. Трамп сообщил, что в распоряжении США находятся три авианосца, и подчеркнул, что все они полностью готовы.

Глава Белого дома также упомянул 38 мостов, которые американские военные могут разрушить «буквально за час». При этом он отметил, что не хотел бы уничтожать иранскую инфраструктуру, поскольку ее восстановление может занять около десяти лет.

«Я не хочу этого делать, потому что, по сути, на их восстановление уйдет 10 лет. Я не люблю уничтожать мосты. Мост – это самое сложное сооружение. На его строительство уходят годы, а я хороший строитель», – подчеркнул Трамп.

Кроме того, американский президент заявил, что после ударов США в Иране сохранилось около 10% объектов по производству ракет и 15% объектов по выпуску беспилотников.