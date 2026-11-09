Референдум по вопросу вступления Армении в Европейский союз должен состояться до подачи официальной заявки в Брюссель.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин в интервью ТАСС.

По его словам, инициированный правительством Никола Пашиняна курс на сближение с ЕС привел к ситуации, когда экономические преимущества членства в Евразийском экономическом союзе используются для продвижения идеи перехода в другой интеграционный блок.

Панкин считает, что армянский народ должен самостоятельно определить дальнейший интеграционный курс страны. При этом он подчеркнул, что референдум необходимо провести до подачи заявки в ЕС, поскольку после этого мнение граждан может потерять значение.

Замглавы МИД РФ также напомнил о докладе, в котором рассматриваются возможные последствия приостановления действия договора о ЕАЭС в отношении Армении. По его словам, такой сценарий рассматривается как крайняя мера для предотвращения рисков экономической безопасности и ущерба другим государствам объединения.

Панкин отметил, что дальнейшее развитие ситуации зависит от готовности армянского руководства устранить опасения остальных участников ЕАЭС. При этом, по его словам, Москва пока не получала от Еревана конструктивных сигналов по этому вопросу.