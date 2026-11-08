Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал союз с Турцией важным условием стабильности и безопасности на обширном географическом пространстве. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Шуше.

«Турецко-азербайджанское единство является важным фактором на обширном географическом пространстве. Это – фактор стабильности, сотрудничества и безопасности», – сказал Алиев.

Глава государства также отметил особое значение визит Эрдогана в Азербайджана в День Победы.

«Еще раз хочу сказать, что, несмотря на плотный график, присутствие здесь, в Карабахе, в этот День Победы моего дорогого брата, уважаемого президента еще раз демонстрирует всему миру наше единство. Уверен, что это единство будет вечным», – подчеркнул Алиев.

По словам президента, Азербайджан и Турция поддерживали друг друга в прошлом, в том числе во время войны, продолжают делать это сейчас и намерены сохранять единство в будущем.