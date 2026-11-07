Стоимость азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на $0,62, или 0,58%, достигнув $107,46 за баррель.

По итогам торгов январские фьючерсы на нефть марки Brent составили $96,48 за баррель.

Отметим, что в государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя стоимость нефти предусмотрена на уровне $65 за баррель.

Минимальная цена Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года и составила $15,81 за баррель. Исторический максимум был достигнут в июле 2008 года — $149,66.