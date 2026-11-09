10 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен дождь. Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 3–6°, днем — 10–12° тепла.

Атмосферное давление составит 772 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха — 60–70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых восточных районах возможны периодические осадки. Местами ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3–7°, днем — 10–15° тепла, в горах ночью — 3–8°, в высокогорных районах — 10–15° мороза, днем — от 3° мороза до 2° тепла.

Ночью и утром в некоторых горных районах возможно обледенение дорог.