Президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с президентом по стратегии, президентом и главным исполнительным директором по глобальным регионам компании Honeywell Technologies Анантом Махешвари.

Как сообщили в SOCAR, в ходе встречи стороны выразили удовлетворение последовательным развитием сотрудничества между компаниями и обсудили возможности его расширения в различных направлениях энергетического сектора, включая цифровую трансформацию, автоматизацию и устойчивое развитие.

В ходе беседы была представлена информация о проектах SOCAR по цифровизации производственных процессов и внедрению инновационных технологий.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам промышленной автоматизации, энергетического перехода, операционной безопасности и другим направлениям, представляющим взаимный интерес.

По итогам встречи между SOCAR и Honeywell Technologies было подписано Глобальное рамочное соглашение.

Документ предусматривает новый подход, охватывающий активы SOCAR как в Азербайджане, так и за рубежом, и определяет рамки дальнейшего сотрудничества в сфере поставок продукции и услуг, включая программное обеспечение и соответствующие технологические решения.