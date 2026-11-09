Требования Тегерана к Вашингтону логичны и законны, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, комментируя слова госсекретаря США Марко Рубио.

Ранее Рубио заявил, что Соединенные Штаты считают требования исламской республики по урегулированию неприемлемыми, а в некоторых случаях возмутительными и нереалистичными. По словам американского госсекретаря, переговоры не приносят особых результатов.

«Разве эти требования незаконны или нелогичны? Нелогично и высокомерно нападение Америки на Иран в разгар переговоров», — сказал Багаи в ходе брифинга.

По его словам, Тегеран требует, чтобы до начала любых переговоров Вашингтон отменил незаконные санкции, прекратил морскую блокаду и войну. Багаи также заявил, что двухдневный план Ирана по-прежнему остается на столе переговоров: если Вашингтон выполнит требования Тегерана, в течение двух дней будет восстановлена безопасность в Ормузском проливе.