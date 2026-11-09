Ниагарский водопад подсветили цветами государственного флага Азербайджана.
Об этом сообщает посольство Азербайджана в Канаде в социальной сети Х.
Отмечается, что подсветка водопада в сине-красно-зеленых тонах была приурочена к празднованию 8 ноября — Дня Победы и 9 ноября — Дня государственного флага.
Niagara Falls, the world-famous natural landmark, was illuminated in the colours of the Azerbaijani flag on the occasion of November 8 – Victory Day and November 9 – National Flag Day. https://t.co/LvXUKOwo0S
— Azerbaijan in Canada (@AzEmbCanada) November 9, 2026