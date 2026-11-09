В Турции завершают создание системы мониторинга Via+, которая сможет выявлять нарушения законодательства в аудио- и видеоконтенте с помощью искусственного интеллекта.

Об этом заявил глава Высшего совета Турции по радио и телевидению (RTÜK) Мехмет Даниш, которого цитирует TRT Haber.

По словам Даниша, система готова на 90% и сейчас проходит тестирование.

«У нас есть стальной купол в сфере обороны, а Via+ станет нашим стальным куполом в медиасфере», — заявил он.

Via+ будет одновременно мониторить более 800 телеканалов с шести спутников и практически все интернет-платформы, отметил Даниш. Он добавил, что система сможет анализировать до 19 200 часов аудиоконтента в день, переводить с 12 языков и проверять более 300 млн видеокадров. При выявлении нарушений законодательства она будет автоматически готовить отчет и направлять его профильному специалисту.