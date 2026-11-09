Главное управление государственной дорожной полиции Азербайджана обратилось к водителям в связи с увеличением числа автомобильных поездок по стране в праздничные выходные.

В ведомстве отметили, что рост числа поездок сопровождается увеличением количества ДТП в регионах. Среди наиболее распространённых видов аварий — столкновения, опрокидывания автомобилей и наезды на препятствия.

В дорожной полиции назвали основные причины происшествий: незнание маршрута, недостаточный опыт вождения на сложных участках местности, управление автомобилем в утомлённом или сонном состоянии, а также игнорирование неблагоприятных погодных условий, темноты и плохой видимости. Кроме того, опасность представляет эксплуатация технически неисправных автомобилей.

В ведомстве также обратили внимание на использование арендованных автомобилей, подчеркнув необходимость проверять их техническое состояние и профессионализм водителей, предоставляющих услуги перевозки.

Дорожная полиция призвала всех участников движения соблюдать правила и рекомендации, чтобы праздничные дни прошли безопасно.