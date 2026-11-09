Украинские дроны атаковали в ночь на понедельник, 9 ноября, Киришский нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области (КИНЕФ).

Как сообщают телеграм-каналы, на опубликованных в социальных сетях видео зафиксировано возгорание на территории НПЗ.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил «попадание БПЛА в промзоне города Кириши», не называя атакованное предприятие.