Украинские дроны атаковали в ночь на понедельник, 9 ноября, Киришский нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области (КИНЕФ).
Как сообщают телеграм-каналы, на опубликованных в социальных сетях видео зафиксировано возгорание на территории НПЗ.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил «попадание БПЛА в промзоне города Кириши», не называя атакованное предприятие.
«Над территорией Ленинградской области сбит 81 БПЛА противника. Есть факты попадания БПЛА в промзоне города Кириши», — сообщил Александр Дрозденко.