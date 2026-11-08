Башню с часами в турецком городе Бурса подсветили цветами азербайджанского флага. Об этом сообщает АзерТАдж.

Башня, расположенная в историческом парке Топхане в районе Османгази, считается одним из символов города. Праздничная подсветка приурочена к отмечаемому в Азербайджане 8 Ноября – Дню Победы.

Акцию организовала Федерация ассоциаций Турции и Азербайджана (TADEF) при поддержке Ассоциации инноваций и солидарности Бурса – Азербайджан (BAİDD).

Инициатива стала еще одним проявлением поддержки и солидарности с Азербайджаном со стороны Турции.