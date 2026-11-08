Анкара поздравила Азербайджан с Днем Победы, разместив праздничные послания на крупных городских башнях и цифровых экранах. Об этом сообщает Report.

Поздравления появились на башнях-близнецах Союза палат и товарных бирж Турции (TOBB) и башне Атакуле. Инициатором акции выступило посольство Азербайджана в Турции при поддержке мэрии Анкары.

Кроме того, со вчерашнего дня праздничные надписи транслируются на цифровых экранах вдоль главных дорог и проспектов турецкой столицы.