Анкара поздравила Азербайджан с Днем Победы, разместив праздничные послания на крупных городских башнях и цифровых экранах. Об этом сообщает Report.
Поздравления появились на башнях-близнецах Союза палат и товарных бирж Турции (TOBB) и башне Атакуле. Инициатором акции выступило посольство Азербайджана в Турции при поддержке мэрии Анкары.
Кроме того, со вчерашнего дня праздничные надписи транслируются на цифровых экранах вдоль главных дорог и проспектов турецкой столицы.
«Поздравляем братский Азербайджан с 8 Ноября – Днем Победы. Ваша радость – наша радость!» – говорится в одном из поздравлений.