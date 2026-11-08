Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Турцию под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана великой державой, отметив ее растущее влияние на региональные и мировые процессы. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с турецким коллегой в Шуше.

«Сегодня Турецкое государство под руководством моего дорогого брата, уважаемого Президента Реджепа Тайипа Эрдогана превратилось в великую державу, является великой силой мировой величины», – сказал Алиев.

По словам главы государства, Турция играет важную роль не только в регионе, но и в решении вопросов мирового значения.

«Сильная экономика, мощный промышленный потенциал и политический вес Турции сегодня – это реальность, которая нас очень радует и придает нам силы», – отметил Алиев.

Президент добавил, что отношения двух стран опираются на общую историю, язык и духовные ценности.