Глава МИД Ирана Аббас Арагчи пригрозил США «настоящим адом», если Вашингтон продолжит войну.

«Американские избиратели сделали свой выбор. Теперь настало время Белому дому сделать свой», – написал Арагчи в соцсети X.

По словам министра, предложение Ирана остается в силе в течение двух дней. Оно предусматривает выполнение требований Тегерана, в том числе прекращение войны на всех фронтах.