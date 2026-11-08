Глава МИД Ирана Аббас Арагчи пригрозил США «настоящим адом», если Вашингтон продолжит войну.
«Американские избиратели сделали свой выбор. Теперь настало время Белому дому сделать свой», – написал Арагчи в соцсети X.
По словам министра, предложение Ирана остается в силе в течение двух дней. Оно предусматривает выполнение требований Тегерана, в том числе прекращение войны на всех фронтах.
«Или выбирайте войну – и тогда увидите, как наши бдительные, закаленные в боях воины обрушат на вас настоящий ад», – предупредил глава иранского внешнеполитического ведомства.