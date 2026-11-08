Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о нерушимости братских отношений с Турцией, подчеркнув, что никто не сможет встать между двумя странами. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Шуше.

«Наше единство и братство нерушимы. Те, кто пытается их разрушить, никогда не достигнут своей цели. Их мечты так и останутся несбыточными. Мы бережно храним это богатство. Оба народа и прежде всего лидеры двух стран никому не позволят встать между нами или ради собственных интересов бросить тень на наше единство, братство и солидарность», – сказал Алиев.

Глава государства также напомнил, что Турция поддерживала Азербайджан на протяжении Отечественной войны.

«На протяжении 44 дней Вы, мой дорогой брат, и братский турецкий народ были рядом с нами», – подчеркнул глава государства.

Он отметил, что заявление Эрдогана, сделанное в первые часы войны, а также телефонный разговор с ним продемонстрировали всему миру, что братская Турция находится рядом с Азербайджаном.