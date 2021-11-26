В Нахчыване выросла среднемесячная зарплата

По состоянию на 1 ноября 2021 года количество банковских счетов, открытых в банках Нахчыванской Автономной Республики, достигло 181 891, из которых 170 244 или 93,6% являются активными счетами. Об этом сообщает Государственный комитет по статистике Автономной Республики.

Из 37 812 банковских счетов, открытых в январе-октябре текущего года, 37 772 были активными. По состоянию на 1 ноября 2021 года количество установленных POS-терминалов в автономной республике достигло 1 501.

В январе-сентябре текущего года среднемесячная заработная плата одного работника в Нахчыванской Автономной республике достигла 545,3 маната.

Это на 3,3 процента больше, чем за аналогичный период 2020 года.