Алекперов считает, что нефть еще долго будет востребована

Нефть будет востребована еще долго, считает президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. Поэтому компания увеличивает производство углеводородов, при этом сокращая углеродный след, заявил он.

«Мы определили свою миссию на ближайшие десятилетия: ответственный производитель углеводородов. Нефть еще долго будет востребована. Наша компания сокращает углеродный след от деятельности, проводит декарбонизацию, но наращивает производство»,— сказал господин Алекперов в обращении к коллективу и жителям регионов присутствия компании в честь ее 30-летия (цитата по «Интерфаксу»).