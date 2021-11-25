Еще одна азербайджанская компания сможет поставлять яблоки в Россию

Россельхознадзор с 1 декабря разрешает ввоз в Россию яблок с предприятия Bestprod Азербайджана. Как сообщает служба, это решение принято по итогам проведенного азербайджанской стороной фитосанитарного мониторинга компании, выращивающей яблоки.

Поставки будут возможны под гарантии агентства пищевой безопасности Азербайджана. Таким образом, число поставщиков яблок увеличится до 71 предприятия. Запрет на поставки яблок и томатов в РФ из Азербайджана было введен 10 декабря 2020 года в связи с систематическим выявлением в них карантинных для ЕАЭС объектов — южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny) и восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck)).

После устранения нарушений принимается решение о возобновлении поставок.