Авиакомпания AZAL анонсировала дополнительные рейсы в Минеральные воды

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) выполнит четыре дополнительных авиарейса по маршруту Баку-Минеральные воды – Баку.

Как говорится в заявлении AZAL, дополнительные рейсы будут выполняться один раз в неделю по вторникам с 21 декабря 2021 года по 11 января 2022 года самолетом «Airbus A319».

Напомним, в настоящее время AZAL выполняет полеты по авиарейсу Баку-Минводы раз в неделю – по воскресеньям. Полеты по указанному маршруту выполняют также российские авиакомпании «Азимут» (по вторникам), «Икар» (по пятницам), S7 (по вторникам) и «Ural Airlines» (по четвергам).