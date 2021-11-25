Туркменистан подал заявку на вступление в ВТО



Туркменистан подал заявку на вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом сообщила в четверг в Twitter генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала.

«Туркменистан подает свою заявку, чтобы начать процесс присоединения к ВТО», — написала она. Оконджо-Ивеала опубликовала также фото, на котором запечатлено, как туркменский постпред в Женеве Атагельды Халджанов вручает ей этот документ.

Туркменистан получил статус наблюдателя в ВТО 22 июля 2020 года. Как отмечается на сайте организации, она «стала последней из бывших советских республик, установивших официальные отношения с ВТО». С соответствующей просьбой Туркменистан обратился в организацию в мае того же года, «указав свое намерение инициировать переговоры о вступлении в ВТО в течение пяти лет».

Халджанов заявил на заседании в июле, что «растущие тенденции экономической глобализации в современном мире поставили для Туркменистана задачу активно интегрироваться в мировую экономику и систему международных экономических отношений». Страна ожидает от будущего членства в ВТО, отметил он, усиления своих позиций в международной торговле, а иностранным инвесторам и партнерам это членство предоставит гарантии и транспарентность.