Накажут ли глав ИВ, виновных в «зеленом геноциде» Баку?

В ностальгических группах, коих имеется невероятное множество в социальных сетях, очень часто публикуют фотографии старого Баку – начиная от времен незабвенного Алиша Лемберанского: Бульвар с лебедями, деревянная Венеция, множество фонтанов, жилые комплексы, в которых самыми высокими зданиями были 9-этажки, и главное – море зелени, в котором утопал старый Баку – парки, сады, множество милых сквериков, давным-давно канувших в Лету вместе с трамваями и троллейбусами.

Такие фотографии, как правило, собирают невероятное количество лайков и комментариев, особенно от бакинцев, в силу обстоятельств давным-давно переехавших на ПМЖ за границу.

За все эти годы, в частности за время становления нового независимого Азербайджана, Баку несколько раз проходил через этапы строительного бума, в результате которых сносились старые здания, вырубались деревья и даже целые лесополосы – как в черте города, так и в центре. В результате этой вырубки в Баку исчезли многие разновидности насекомых и птиц. И если раньше в районе баиловской горы, Бадамдара и склона, на котором расположен ресторан «Гюлистан» водились ежи, лисы и черепахи, то сегодня этих животных уже в городе не найдешь: они исчезли вместе с густыми зарослями ежевики и другими видами ползущих растений, ранее густо опутывавшими «городские леса». Сегодня вышеупомянутые склоны заново засаживаются саженцами олив и кустами олеандров, практически лишенных аромата, хотя старые олеандровые кустарники в центре Баку пронзительно и невероятно пахли, и летний зной у старых жителей Баку постоянно ассоциировался именно с олеандрами. Раньше их было много на территории ст.м. «Баксовет» (ныне «Ичеришахер»), они росли в Губернаторском садике, в парке около ст.м «Сахиль», да и попросту вдоль основных трасс в центре города и во дворах. В последний раз такой пахучий сорт олеандра автор заметки видел в Риме, и тоска наполнила сердце – тоска по ушедшим годам, прожитым в родном Баку.

Но, пожалуй, вступление слишком ностальгическое, и потому пора перейти к современным реалиям. Как автор отметил выше, город за все эти годы переживал строительные бумы – большие и малые, и всякий раз терял при этом главные свои ценности: архитектуру и деревья. Казалось бы, с одной стороны, жизнь пытаются сделать лучше, город благоустраивается, строятся новые здания, разбиваются новые парки, ремонтируются дороги, возводятся новые мосты, прокладываются новые подземные станции метро и переходы. Но как-то все топорно, непонятно, нескоординированно. Создается впечатление, что новый Баку возводится по принципу «кто успел – тот и съел». А иначе чем объяснить постройку многоэтажных зданий впритык друг к другу? Чем объяснить вырубку добротных деревьев, к примеру – фруктовой рощи на Бульваре – для того, чтобы потом на том же самом месте посадить ГМО-саженцы или саженцы оливковых деревьев, не дающих ни кислорода, ни тени? А скольких тополей, скольких прекрасных акаций лишился наш родной город за все это время – просто страшно представить!

Сегодня все чаще вспоминается бессмертная фраза Гейдара Алиева о том, что каждый человек должен посадить дерево, вырастить его и ухаживать за ним. «Если кто-то рубит живое дерево, то он не только вредит своему народу, нации, стране, он наносит вред и своей семье, самому себе. Относиться с особой заботой к замечательным дарам, которыми природа наделила наш народ, сохранять бесчисленные сокровища во имя будущего человечества – это самая главная наша обязанность» — вот доподлинные его слова. И, казалось бы, лучше уже не скажешь, потому то в этих словах выражается истинная любовь великого Лидера к родной стране. Но только почему эта фраза осталась неуслышанной теми, кто сознательно рубит деревья в Баку – ради построек очередного «Шадлыг Еви» или «буравчика небес»?

Отметим, что вырубки деревьев в Баку носят массовый характер, и, не смотря на все усилия, прилагаемые сотрудниками министерства Экологии и природных ресурсов (единственного министерства в стране, работающего наиболее четко и оперативно, кстати!), несмотря на весьма ощутимые суммы штрафов за варварство в отношении экологии города, рубщики не успокаиваются и продолжают свое черное дело. Практически ежедневно граждане обращаются в эту структуру, в СМИ еженедельно появляются заметки об очередном «зеленом геноциде», но так или иначе никакие санкции, предпринимаемые Минэкологии не могут остановить руки с топором и бензопилами. Совсем недавно Минэкологии начало расследование в отношении беспрецедентного случая вырубки на проспекте Зии Буньятова, где за одну ночь было уничтожено 60 деревьев — сосен, восточных платанов и лейландов. Причем, отмечается факт того, что эти деревья были молодыми!

Прокуратура Наримановского района, изучив собранные материалы, возбудила уголовное дело по статье 259.1 (Незаконная вырубка деревьев, кустарников или иных зеленых насаждений в лесах или особо охраняемых природных территориях, а также деревьев, кустарников или иных зеленых насаждений, не входящих в лесной фонд).

За семь месяцев этого года в Баку применены штрафные санкции в отношении 49 физических и юридических лиц. В 34 случаях решения направлены в правоохранительные органы. Конечно же, штрафы – тоже вариант, и они работают. Согласно заявлению начальника Государственной службы экологической безопасности МЭПР Хикмета Ализаде прослеживается положительная динамика: так в 2017 году в Азербайджане было незаконно вырублено 55 тыс. кубометров лесов, в 2018 году – 28 тыс. куб. метров, в 2019 году – 18 тыс. куб. метров, а в 2020 году эта цифра снизилась до 10 тыс. кубометров. Получается, что штрафы все же работают? Скорее всего – да, но есть еще один момент, и он самый важный: кто дает разрешения на строительство в местах, где росли эти деревья? Ведь просто так у нас в Баку никто не приходит и не строит, а значит, кто-то все же разрешение дал? Знать бы еще – кто! И накажут ли этого человека? Или обойдутся только стрелочниками в лице вырубщиков, которые просто исполняли чей-то указ? И понятно, что указы эти выходят из под пера глав из районных ИВ – особ зачастую неприкасаемых, хотя последние события с арестами и судами над некоторыми зарвавшимися главами исполнительных властей наглядно показали, что и из под них можно пинком выбить трон – особенно за противозаконные деяния, приносящие ущерб экономике и имиджу Азербайджана. Но, видимо, показатели эти не послужили пока что примером всем остальным, задержавшимся по различным причинам на своих «рабочих местах». Но бой давно пора дать, причем так, чтобы другим кандидатам на «хлебное место» было неповадно наступать на те же грабли, ибо в таком случае карающая рука закона ударит намного сильнее.

Яна Мадатова