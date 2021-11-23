Натик Джафарли: Ильхам Алиев уже заложил первый камень в фундамент либеральной экономики в стране

Еще в 2020-м году президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в видеоформате, поднял очень важный вопрос, который он и сам назвал глобальным для Азербайджана – либерализацию экономики.

«Мы должны на это пойти. Проведенные в последнее время в этой сфере обсуждения дают основания сказать, что уже необходимо предпринять серьезные шаги»,-сказал президент, добавивший так же, что нужно обязательно заинтересовывать и частные, и иностранные компании, потому что в некоторых случаях компании обращаются, однако их обращения не рассматриваются, а в некоторых случаях рассмотрение этих обращений затягивается. Некоторые проекты реализуются, а некоторые – нет. «Мы сами должны быть заинтересованы. Мы должны предоставить иностранным и местным инвесторам бизнес-план – вот сфера, вот предприятие, иди и приватизируй. Если стратегический инвестор вложит большие средства, то предприятие можно приватизировать по символической цене», — отметил глава государства.

Тема на самом деле весьма серьезная и требует детального рассмотрения. Тем более, что президент Азербайджана лично считает либерализацию экономики реальным выходом из тупика. Но есть весьма серьезные препятствия, из-за которых страна не может перейти на либеральную экономическую модель, так как в основе либеральной экономики лежат четыре базовых условия: частной собственности, предпринимательской активности, рыночной экономики и конкурентной среды. Если убрать хотя бы один из перечисленных принципов, то ни о каком либерализме в экономике речи уже идти не может. Почему? Ответ на поверхности: без конкуренции — это монополистический капитализм, без рынка — плановый социализм, без бизнеса -распределительная модель, без частной собственности – госкапитализм.

Сотрудник Minval.az обратился за комментарием к экономисту Натику Джафарли, и попросил объяснить, насколько реально внедрение либеральной экономики в Азербайджане, особенно с учетом того факта, что президент Ильхам Алиев лично объявил о ее необходимости в ходе одного из своих вступлений в 2020-м году. Но чувствуются ли какие-то перемены уже сейчас?

— Собственно, если говорить о переменах, то пока что их нет. Почему? Поясню: согласно экономической теории либеральная экономика первым делом подразумевает конкурентную среду, и конкурентная среда должна основываться на тех законах, которые для всех одинаковы. Когда в стране главенствует верховенство закона, либеральная экономика действует институционально: возникает биржа ценных бумаг, валютная биржа. У нас в стране биржа ценных бумаг формально существует, но она предназначена для регистрации ценных бумаг, но не для торговли. Что касается валютного рынка, то, как мы знаем, валютный рынок у нас находится под контролем Центробанка и правительства. То есть, у нас нет рыночного формирования валютного рынка, у нас есть административное регулирование. Для либеральной экономики это очень важный элемент, она требует того, чтобы валютный рынок страны был более прозрачным, более палатийным. А у нас уже 5 лет фактически административный курс валюты, что является весьма пугающим фактором для иностранных инвесторов. Приблизительно такая же система действует в Туркменистане и Северной Корее, то есть чисто административный курс, нет никаких признаков либерализации валютного рынка. Любой инвестор, когда изучает страну, куда бы он хотел вложить средства, первым делом изучает налоговое и таможенное законодательства, изучает судебную власть, он, прежде всего, заходит в интернет и открывает Google. И видит немало негативных кейсов, которые по всему миру распространены. Примеры – тот же самый Гусейн Арабул (Бармек), Паоло Пярвиз (сталелитейный завод, отель «Нахчыван»). Далее, он видит, что Азербайджан в списке стран с верховенством закона занимает 146-е место, что тоже сильно напрягает. Сделав соответствующие выводы, инвестор понимает, что он не может и не хочет вкладывать деньги в нашу страну. Что касается освобожденных территорий, то в первую очередь, нужны инфраструктурные вложения, а никакой инвестор не станет вкладывать деньги в инфраструктуру, потому что это дело не частного сектора, а государства, которое на освобожденных территориях должно создать комфортные условия для жизни и безопасного проживания. Инфраструктура так же должна соответствовать тому, чтобы любой инвестор – не важно, иностранный или местный, мог на этих территориях спокойно работать. Это займет достаточно долгое время, и нужны большие денежные средства. Сейчас иностранные компании хотят в этом участвовать, но как подрядчики. Они не хотят инвестировать, они хотят быть подрядчиками и зарабатывать на этом. Этот этап будет продолжаться долго, как минимум лет 5. Из бюджета в восстановление освобожденных от оккупации территорий в 2022 году выделено 2,2 млрд. манатов, в этом году — столько же, а с 2023 года эта сумма увеличится до 4 млрд. манатов. В целом, министр экономики озвучивал сумму размером в 20 млрд. манатов, но я думаю, что потребуется гораздо больше.

Далее: допустим, инфраструктура готова, от мин территории очищены. Теперь мы хотим, чтобы на эти территории пришли инвесторы. И вот тут самое время отметить главное: для того, чтобы они туда пришли, нужно в корне менять экономическую модель. В конце концов, придется менять общенациональные законы, чтобы улучшить инвестиционный климат. Нужно взять на себя международные обязательства, нужно наконец-таки войти в ВТО, потому что с 1997 года ведутся переговоры по этому вопросу. Но только если все страны ведут переговоры о вступлении, то наша страна продумывает все варианты для невступления в эту организацию. Далее: следует подписать соглашение с Евросоюзом, которое тянется уже несколько лет. Эти международные соглашения дают определенную гарантию инвесторам, чтобы они рассматривали Азербайджан более внимательно и видели положительные моменты для инвестирования.

Параллельно с этим должна быть реформирована судебная власть. У нас не только, мягко говоря, не свободная судебная власть, она еще и долго принимает решения – от первоначальной инстанции до верховного суда все тянется очень долго, иногда годами. А для любого инвестора потеря времени – это потеря денег. Так же надо менять систему местного управления. Власти это прекрасно понимают, и поэтому сейчас президент назначил своего личного представителя в Шушу и Агдам, вроде бы создается отдельная структура. И это новшество хотят сделать повсеместным, то есть внедрить представителей по всем районам, потому что принят новый закон. Институт местной исполнительной власти в стране не оправдал себя, погрязнув в коррупции. На самом деле, я считаю, что следует идти по другому пути, а именно дать больше полномочий местным муниципалитетам, организовывать прозрачные выборы глав городов и районов. Этот момент очень важный, так как ИВ – это большая стена, стоящая между бизнесом и государством, потому что ИВ больше мешают бизнесу, и этот вопрос остается нерешенным. Президент Ильхам Алиев издал указ о создании 11 экономических районов. Указ очень правильный, отмечу, потому что 82 района по Азербайджану – это очень много для маленькой страны. И 82 маленьких царька, руководящих этими районами, чувствуют себя хозяевами положения, чего, естественно, допускать никак нельзя. Я думаю, что на следующем этапе все объявленные экономические районы — Карабахский и Восточно-Зангезурский экономический район – должны стать административными центрами тоже, с административной системой управления. Если будут упразднены 82 ИВ, тогда, может быть. Будет положено начало новой и куда более эффективной модели управления на местах. И это потянет за собой какие-то инвестиции тоже, потому что если брать ту же Турцию, то там местные муниципалитеты играют огромную роль в деле привлечения иностранных инвесторов. Кстати, Стамбул уже заключил договор на 18 миллиардов долларов на ближайшие 5 лет. То же самое сделали Анкара и Измир. Поясню: когда на местах избираемая власть, иностранные инвесторы больше доверяют и начинают с ними работать, потому что у них имеются полномочия. А у нас ситуация обратная, у глав ИВ юридически права привлекать инвесторов нет. Кроме того, главы ИВ сменяемы: их назначает президент и снимает с должности тоже президент. Потому еще раз повторяю: политические моменты обязательно должны быть учтены, и только после того как будут убраны все подводные камни, мы сможем говорить о старте либеральной экономики в стране. Ильхам Алиев основу уже закладывает, и последние его вышеуказанные распоряжения дают некоторую надежду.

Яна Мадатова