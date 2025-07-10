Европейский союз и Израиль согласились расширить программы гуманитарной помощи сектору Газа. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что в ближайшие дни ожидается существенное увеличение объемов ежедневных поставок гуманитарных грузов, говорится в соглашении, достигнутом при посредничестве главы евродипломатии Каи Каллас. Оно также предусматривает открытие нескольких маршрутов для доставки помощи.

Ожидается, что, помимо возобновления гуманитарных коридоров через Египет и Иорданию, будут открыты дополнительные пункты пропуска на севере и юге сектора Газа. Согласно сведениям источника агентства, пекарням и общественным кухням будет разрешено распространять продовольственные товары, а поставки топлива для гуманитарных объектов должны возобновиться в ближайшее время.

6 июля ХАМАС и Израиль при посредничестве Египта, Катара и США возобновили переговорный процесс в Дохе, который направлен на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников.

Как сообщили в понедельник источники телеканала Al Arabiya, консультации проходят в позитивной атмосфере, но прорывов пока нет. По информации агентства Reuters, отказ Израиля обеспечить беспрепятственную и безопасную доставку гуманитарной помощи в Газу является основным проблемным вопросом на переговорах.