Шахбазов: Освобожденные территории станут уникальной зоной

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов принял делегацию, возглавляемую председателем в статусе министра Комитета северного экономического сотрудничества при президенте Республики Корея Чжоном Су Паком.

Как сообщили в Министерстве энергетики, министр Парвиз Шахбазов, говоря о текущем уровне торгово-экономических отношений между двумя странами, в том числе сотрудничества в области энергетики, отметил, что этот визит будет способствовать реализации потенциальных возможностей в энергетической сфере.

Министр подчеркнул, что освобожденные территории станут уникальной зоной в мире с максимальным использованием возобновляемых источников энергии.

Чжон Су Пак, проинформировав о новой северной политике Кореи, отметил, что, несмотря на то, что среди 14 стран, охваченных этой политикой, Азербайджан находится географически далеко, обе страны связывают тесные отношения.Он рассказал об энергетической политике Кореи, использовании возобновляемых источников энергии и работе, проделанной в сфере охраны окружающей среды.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в различных направлениях в энергетической сфере.