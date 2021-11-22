Россия сняла ограничения на поставки томатов из Азербайджана

Россия сняла ограничения на поставки продукции растительного происхождения из Азербайджана.

Об этом заявил глава Агентства пищевой безопасности (АПБ) Гошгар Тахмазли, передает «Интерфакс-Азербайджан».

«Препятствия на пути экспорта растительной продукции в Россию сняты. Согласно соглашению, видеомониторинги, проводимые Россией с целью получения разрешений на экспорт для производителей томатов, приостанавливаются», — сказал Тахмазли в понедельник на пресс-конференции.

Тахмазли отметил, что с 1 декабря текущего года разрешения Россельхознадзора на экспорт будут выдаваться производителям томатов напрямую на основании гарантийного письма от АПБ.

«Кроме того, продукция растениеводства с низким уровнем риска будет выявляться и помещаться в зеленый коридор для фитосанитарного контроля во время экспорта в Россию», — добавил Тахмазли.

Ограничения на экспорт в РФ из Азербайджана, в частности, томатов и яблок, действовали с 10 декабря 2020 года.