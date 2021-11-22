Баку хочет сотрудничать с Тегераном в совместном производстве автомобильных запчастей

Официальный Баку готов начать сотрудничать с Тегераном в совместном производстве автомобильных запчастей, заявил вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев.

«Азербайджан готов сотрудничать с Ираном в совместном производстве автомобильных запчастей», — сказал Мустафаев в воскресенье в Тегеране в ходе заседания межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, сообщает Iran.ru.

Мустафаев выразил надежду на расширение двустороннего сотрудничества.

Он сказал, что совместная экономическая комиссия двух стран охватывает все экономические области, добавив, что «мы можем вести переговоры для расширения торговых отношений».

«У нас также есть несколько текущих проектов в области энергетики», — сказал вице-премьер.

«Как главы экономических комиссий двух стран мы поддерживаем тесные отношения друг с другом, и отныне мы будем проводить больше встреч с иранским председателем этой комиссии. Следующее заседание этой комиссии состоится в Баку, и наша поездка продолжится плодотворными переговорами», — подчеркнул вице-премьер.

Он также отметил заинтересованность Баку в импорте сельхозтехники из Ирана.