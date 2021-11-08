Коротченко: Шушинскую операцию внимательно изучают в России, США, Великобритании, Израиле и во Франции

Освобождение Шуши год назад, 8 ноября 2020 года, сравнимо с Берлинской операцией Красной армии в 1945 году – такое мнение высказал главный редактор журнала «Национальна оборона» Игорь Коротченко.

«Как и тогда, это была заключительная стадия боевых действий, после которой война завершается. Понятно, что исторический размах разный, но если мы говорим о сути, то это была финальная операция азербайджанских вооруженных сил, которая поставила точку во Второй Карабахской войне. После этого Армения капитулировала по той причине, что дальнейшее сопротивление стало просто бессмысленным», — пояснил военный эксперт в беседе с «Вестником Кавказа».

«Если бы Пашинян промедлил с подписанием трехстороннего заявления, вся армянская группировка войск в Карабахе, а это по разным оценкам от 12 тыс до 15 тыс человек, оказалась бы в котле, и дальше Азербайджан эту группировку, если бы она не сложила оружие и не сдалась в плен, просто уничтожил бы, причем дистанционно. Я думаю, это и подвигло Пашиняна, который упорно отказывался от любых компромиссов о завершении войны, поставить подпись под трехсторонним заявлением», — указал Игорь Коротченко.

Шуша была освобождена за счет профессионализма азербайджанских военных и обмана ожиданий армянского командования. «Здесь ключевую роль сыграли силы специального назначения Азербайджана. Была проведена соответствующая подготовка операции с одновременной дезинформацией противника. В Ереване совершенно не ожидали этой операции, там думали, что азербайджанская армия пойдет по другим направлениям. В итоге имел место фактор внезапности, хотя, безусловно, ключевую роль в достижении победы сыграла высокопрофессиональная подготовка азербайджанского спецназа вкупе с личным мужеством бойцов», — подчеркнул он.

«Они осуществили трудный марш по горно-лесистой местности, поднялись в горы, при этом весь боекомплект и оружие несли на себе. Боевые действия велись в городских условиях с чрезвычайным ожесточением. На стороне Армении была артиллерия, РСЗО, танки, мы это видели по кадрам городских боев в Шуше, а азербайджанский спецназ сражался только тем, что принес на своих плечах, то есть штатным оружием. Я сам был в Шуше и видел на плато, где шли бои, когда азербайджанский спецназ вошел в город, множество пулевых отметок на гранитных валунах – то есть это был очень тяжелый, контактный бой», — рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона».

«По меркам современного военного искусства Шушинская операция – это исключительное событие, ее внимательно изучают по доступным материалам и в США, и во Франции, и в Великобритании, и в Израиле, и в России. Она войдет в историю мирового военного искусства и среди войн XXI века займет исключительно важное значение. Надо отметить, что она еще ждет своих исследователей. Это феноменальная по внезапности, успеху и политическим целям операция, ставшая финальной точкой, после которой, как сказал президент Ильхам Алиев, хребет противника был сломлен», — заключил военный эксперт.

Игорь Коротченко добавил, что даже в дни боев за Шушу Армения не могла расстаться с иллюзиями, что ей удастся втянуть в войну Россию. «В частности, эту цель преследовали армянские ракетные удары по азербайджанским городам: Ереван хотел спровоцировать Баку на аналогичные действия, тогда Армения обратилась бы к России и к ОДКБ с требованием вмешаться военным путем в ситуацию. Педалирование тезиса о том, что Азербайджан якобы привлекает сирийских наемников было попытка Еревана спровоцировать Россию на борьбу с международным терроризмом. Ереван вел себя достаточно изощренно и коварно», — напомнил он.

«Но планам не суждено было реализоваться, потому что контрнаступление азербайджанской армии просто не оставило Еревану шансов. До самого последнего момента у армянской правящей верхушки были иллюзии, что в войну можно будет включить внешних игроков и тем обеспечить себе военную и политическую поддержку. Поэтому Армения и отказывалась сдаваться. Но когда была освобождена Шуша и возникла ситуация возможности уничтожения 15-тысячной армянской группировки в Карабахе, катастрофа стала очевидна. И только тогда Пашинян пошел на подписание заявления о капитуляции», — заключил главный редактор журнала «Национальная оборона».