Политолог Трофимчук: Азербайджанский народ победил, потому что все тридцать лет ни на минуту не забывал о Карабахе

Победа Азербайджана в 44 –дневной Отечественной войне совершенно иначе расставила приоритеты геополитики в регионе, заставила пересмотреть некую условную карту проармянского влияния, которая около 30-лет довлела над регионом. В этой навязанной Арменией и ее зарубежными покровителями политики региона, Ереван выступал как оккупант, ведущий агрессивную дипломатическую политику силы не только в отношении Азербайджана, но и соседней Грузии, угрожающи бряцая, как и своим устаревшим оружием, так и армянскими террористическими кланами, разбросанными по различным странам, а также, засевшими в Карабахе. Что удалось доказать Азербайджану в ходе 44-дневной войны, восстановив мирный баланс в регионе, усадив на место армянский радикализм и терроризм, дав понять, что ложных иллюзий армянству питать не стоит? Каковы ожидания по поводу вероятного подписания окончательного мирного договора в Москве сейчас, что станет логическим продолжением героической 44-дневной войны?

«Азербайджану удалось добиться победы, прежде всего, за счёт духовной, общественно-социальной мобилизации всего населения страны, которое за всё это долгое время, начиная с 90-х гг. прошлого века, ни на минуту не забывало о Карабахе. Эта энергетика, в конечном итоге, и сыграла свою роль. Поэтому, когда кто-то говорит, что Азербайджан, якобы, победил за счёт Турции, это не так, ведь, в конечном итоге, результата добивается не железо, не техника, а народ».

Об этом сказал в беседе с Minval.az российский эксперт-международник Григорий Трофимчук, отметив при этом, что Вьетнаму и Северной Корее в своё время помогали и СССР, и Китай, «однако вьетнамцы при этом смогли объединить обе части страны, а корейцы нет».

По мнению эксперта, сегодня армия Азербайджана, победившая в реальной войне, стала армией номер один в своём регионе, да и вообще в рейтинге постсоветских стран.

«Внешние эксперты называют прошедшую 44-дневную войну Второй Карабахской, в то время как сами азербайджанцы – Отечественной войной. Однако эксперты считают, что проблема не до конца закрыта, просто она вышла на другой, более серьёзный уровень. И если её не решить окончательно, то счёт войнам может быть продолжен. Потому что проблема не только в оставшейся, помимо Шуши и других освобожденных территорий, части Карабаха, в котором приживают армяне, но и в том, что политические волны от карабахского «камня» распространяются всё шире, вовлекая в свои круги Иран, Индию, Грецию, Египет и другие страны», – считает аналитик.

По его словам, поэтому перед Азербайджаном стоит важная задача – соответствовать новой конфигурации региона, который получает всё большее геополитическое значение.

«Кроме того, важно понимать, что разблокирование региональных коммуникаций это одно, а объединение в единый «полумесяц» всех тюркоязычных стран это совсем другое, и в частности той же РФ, это может не сильно понравиться. Так внутри русскоязычного интернета активизировались какие-то подмётные ресурсы, с такими примерно текстами: «Турки в России, объединяйтесь. Скоро настанет день свободы». Понятно, что к официальной позиции многое не имеет никакого отношения, но, тем не менее, происходящее не может радовать», — продолжил наш собеседник.

По его мнению, Баку ступил на достаточно тонкий «лёд», и от его действий зависит «быть или не быть продолжению войны».

Кроме того, как отмечает Трофимчук, важно понимать, что Армении терять уже нечего. По его мнению, армяне считают, что их будут «прессовать» и дальше как проигравшую сторону, поэтому не вечный мир и кавказскую «Швейцарию» они не рассчитывают.

В этом эксперт видит определенную угрозу для региона.

«При этом сам Пашинян может подписывать, в любом составе, всё что угодно: карты, договоры, мир и т.п. Армян-реваншистов это не устроит все равно, они будут ждать любую возможность, чтобы нанести ответный удар. Никакие подписанные исторические карты на практике не будут иметь никакого значения. И никакой мирный договор армян замирить не способен. К тому же наблюдатели видят, что на территорию Армении уже начинают стягиваться знаковые для армян фигуры международных террористов, отпущенных американцами на свободу. Это как бы реинкарнация Монте Мелконяна начала 90-х.

Поэтому от встреч в Москве, в высшем трёхстороннем формате, можно ждать формального согласия по многим важным вопросам, но реальность от этого вряд ли изменится», — резюмировал Григорий Трофимчук.

В.Мансуров