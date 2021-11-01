«Москва прагматично заинтересована в сотрудничестве с блоком Баку-Анкара»

Фактор азербайджано-турецкого сотрудничества, пожалуй, в последнее время стал определяющим на Южном Кавказе. Хотя еще совсем недавно все было иначе и ряд экспертов не без основания говорили о лидирующем «российско-армянском» влиянии в регионе. Однако 44-дневная война изменила расклад сил. Визит президента Эрдогана в Азербайджан, открытие совместно с Ильхамом Алиевым нового Физулинского международного аэропорта, а также закладка фундамента Зангезурского коридора еще раз показали ту кардинально важную и стратегическую роль, что играют Баку и Анкара на Кавказе, поэтапно расширяя спектры своего влияния. Как сейчас воспринимают в Москве вектор «азербайджано-турецкого» сотрудничества в регионе, не ломает ли он планы Кремлю и настроена ли Россия на сотрудничество с новым блоком «силы» на Кавказе?

Как отметил в беседе с Minval.az ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков, безусловно, Москва учитывает особые отношения Баку и Анкары, новые аспекты взаимодействия Турции и Азербайджана в 2021 году также были вполне прогнозируемы.

По его словам, ситуация на Южном Кавказе также периодически упоминалась в качестве одной из тем переговоров между Реджепом Эрдоганом и Владимиром Путиным.

«Навскидку – можно вспомнить, что после состоявшейся в январе 2021 года трехсторонней встречи с участием Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна ее итоги обсуждались в ходе телефонных переговоров российского и турецкого президентов», – отметил российский политолог.

По его словам, для Азербайджана сейчас, конечно, объективно выгодно сохранение прагматичного результативного диалога между Россией и Турцией. Вместе с тем, есть примеры, когда разные взгляды, например, на нюансы деятельности и полномочий российского миротворческого контингента публично заявлялись официальными лицами из Москвы и Анкары.

«Можно вспомнить, скажем, январское интервью главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу изданию «Sabah», где он отмечал, что у российских миротворцев «нет компетенции решать, кто может приезжать или уезжать через Лачинский коридор», – уточнил политолог.

Тем не менее пока есть взаимная заинтересованность России и Турции в выстраивании диалога по ситуации в разных регионах, где присутствует интересы этих государств, прагматичные переговоры между ними по согласованию позиций, связанных с проблемами Южного Кавказа, также могут быть результативны, считает наш собеседник.

Таким образом, Россия прагматично заинтересована в сотрудничестве с блоком Баку-Анкара на Южном Кавказе, убежден он.

«Недавно секретарь Совбеза Армении Армен Григорян отметил, что по вопросам нормализации отношений Еревана и Анкары обсуждения ведутся, также, «с российскими коллегами». То есть, роль Москвы в решении задач, в итоге ведущих к созданию благоприятных условий для разблокирования транспортных коммуникаций в регионе, в ближайшее время будет оставаться значительной», – отметил наш собеседник.

Что касается посреднических усилий России в отношениях между Баку и Ереваном, то, как отмечает Нейжмаков, Москва уже демонстрировала свои возможности в качестве посредника в вопросах активизации диалога между Баку и Ереваном. Поэтому трехсторонняя встреча в Москве в начале ноября вероятно состоится.

«Вспомним возобновление деятельности трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров России, Азербайджана и Армении в августе 2021 года, состоявшееся несмотря на напряженную ситуацию в регионе. Между тем, в предыдущие годы в конце ноября-декабре, как правило, возрастало внимание международных посредников к организации переговоров между армянской и азербайджанской сторонами. Схожие тенденции могут наблюдаться и в этом году, а значит, руководству России было бы выгодно продемонстрировать свои возможности по выстраивании диалога между Баку и Ереваном именно в ноябре. В этом смысле, слухи о подготовке встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна при посредничестве Владимира Путина уже в ближайшей перспективе могут иметь под собой реальную почву», — подчеркнул политолог.

Как отмечает Нейжмаков, пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян осторожно отмечал несколько дней назад, что «встреча между премьером Армении и президентом Азербайджана пока не запланирована», а «предложения о разных встречах в различных форматах… находятся в стадии обсуждения». Но, по словам политолога, не стоит забывать, что подготовка к переговорам с Баку, как правило, трактуется многими представителями оппозиции и экспертного сообщества Армении как готовность правительства Никола Пашиняна к существенным уступкам азербайджанской стороне.

Исходя из этого, политолог делает вывод, что «правительству Армении будет объективно выгодно, если официальная информация о готовности к проведению подобной встречи появится в последний момент».

«Среди ключевых тем возможной трехсторонней встречи Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна называют вопросы делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией. Вероятно, в качестве сигнала именно о такой тематике подобных переговоров многие восприняли реплику российского президента на заседании клуба «Валдай», что для решения этого вопроса «никто и не нужен, кроме двух сторон и России». Тем не менее, пока велика вероятность, что существенная роль на такой встрече может быть отведена именно вопросам разблокирования транспортных коммуникаций. Это вопрос, на котором неоднократно акцентировали внимание представители российской стороны, в том числе, лично Владимир Путин. Впрочем, на подобной встрече об определенных подвижках в рамках переговоров по поводу делимитации и демаркации границы также может быть заявлено», – резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров