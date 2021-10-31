Дельта-штамм способен менять голос человека

При заражении человека относительно новым дельта-штаммом коронавируса у него может проявиться целый ряд симптомов во время постковидного синдрома: изменение голоса, повышенная утомляемость, снижение умственных способностей и так далее. Об этом заявила замглавы Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«В настоящее время мы чаще отмечаем более выраженную утомляемость, длительные воспалительные изменения носоглотки, изменения голоса, нарушения памяти, снижение так называемых когнитивных функций (сообразительности, способности участвовать в рабочих процессах и т.д.), нарушения слуха, желудочно-кишечные расстройства, более выраженные поражения лёгких и сердца, повышение восприимчивости к другим инфекциям», — сказала Руженцова в интервью ТАСС.

По словам медика, постковидный синдром грозит даже тем, кто переболел легко. В этом случае люди редко обращаются к врачам, что и может способствовать появлению дополнительных проблем со здоровьем.

Татьяна Руженцова добавила, что, как правило, чем тяжелее было заболевание, тем дольше и сильнее будет у человека постковидный синдром.