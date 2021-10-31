Жители Губинского района обнаружили массовое захоронение

В начале прошлого месяца в лесу в районе села Икинджи Нугади Губинского района было обнаружено массовое захоронение.

Жители села сразу же сообщили о находке в соответствующие органы. Первыми к работе на месте приступили специалисты Губинского отделения Государственной службы охраны, развития и реставрации культурного наследия при министерстве культуры.

Затем местность осмотрели начальник Шабранского регионального управления госслужбы Сабит Гурбанов и другие специалисты управления.

Кладбище расположено на высоком холме, точную датировку захоронения еще предстоит установить. Согласно предварительным данным, людей массово сжигали, после чего их останки сбрасывали в ямы.

Как рассказал Сабит Гурбанов, речь идет о немалом количестве человеческих останков, захороненных в хаотичном порядке.

«Такая форма захоронения не соответствует ни одной религиозной традиции. То есть обычно человека хоронят в соответствии с теми или иными религиозными традициями, но здесь ни о какой традиции говорить не приходится. Самое страшное, что возле костей видны следы золы. Это и наводит прежде всего на мысль, что большинство тел было сожжено», — сказал он (цитата по «Спутнику»).

Кроме того, на одном из черепов обнаружены следы, предположительно, от пуль. Учитывая, в апреле-мае 1918 года в Губинском уезде произошло массовое убийство мирного населения, скорее всего это место захоронения жертв.

Сабит Гурбанов добавил, что жители села собирали на холме песок для строительных работ, в настоящее время все работы на территории вокруг захоронения приостановлены.

О найденном захоронении уже сообщили в Институт археологии, этнографии и антропологии Национальной академии наук АР. Заведующий отделом института Гахраман Агаев сообщил, что специалисты института планируют осмотреть захоронение на следующей неделе. Общественности будет предоставлена вся информация о результатах исследования.

Напомним, что первое массовое захоронение жертв совершенного в Губе геноцида было обнаружено 1 апреля 2007 года в ходе проведения работ на этой территории. 18 сентября 2013 года состоялось открытие Мемориального комплекса Губинского геноцида.