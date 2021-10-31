Еще 25 жертв ковида в Азербайджане

За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 2261 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 1805 пациентов признаны излечившимися от COVID-19.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 25 человек, тестирование на коронавирус которого дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 531370 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 494179 человек благополучно прошли лечение, 7074 пациента скончались.

В активной фазе заболевания числится 30117 человек, зараженных COVID-19.

За указанный период в стране было проведено 5195536 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 11697 — за минувшие сутки.