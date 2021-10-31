

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Cогласно сообщению Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Утром местами на полуострове возможен моросящий дождь, будет дуть южный ветер.

Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 11-13° тепла, днем-15-17° тепла. Атмосферное давление упадет с 770 до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Но ночью и утром местами возможны дожди. Местами туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 7-12° тепла, днем 13-18° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 3-8° тепла.