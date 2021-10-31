На пригородные маршруты Баку выпустят 9-метровые автобусы



На маршрутные линии в Баку выпустят новые девятиметровые автобусы, сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Как отметили в пресс-службе БТА, в столицу уже доставлено 135 новых автобусов, передает «Спутник-Азербайджан».

Несколько 9-метровых автобусов были протестированы на улицах бакинских поселков. Как только будут решены технические вопросы, автобусы выпустят на линию, говорится в сообщении.

Девятиметровые автобусы помогут улучшить ситуацию с пассажироперевозками в пригородных бакинских селах и поселках, убеждены в БТА.

«Эти автобусы из-за габаритов более маневренны и поэтому больше подходят для дорог Бинагади, Маштаги, Раманы, Забрата и близлежащих сел и поселков. Мы несколько раз тестировали 12-метровые автобусы. Но из-за своих размеров они имеют ограниченные возможности для движения в пригородах Баку и на многих сельских и поселковых дорогах. А у 9-метровых автобусов есть возможность маневра», — сообщили в ведомстве.