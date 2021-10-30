ВОЗ передала Азербайджану 100 тыс. медицинских масок

С целью оказания поддержки в борьбе против COVID-19 Азербайджанское представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) передало 50 тыс. медицинских масок больницам в Шамахинскинском районе, и по 10 тыс.медицинских масок (всего 50 тысяч) больницам, расположенным в 5 пострадавших от конфликта районах (Бардинский, Тертерский, Агдамдамский, Физулинский и Агджабединский), передает АПА.

Как сообщили в Азербайджанском представительстве ВОЗ, маски предоставлены в рамках помощи, оказываемой правительством Германии посредством ВОЗ пострадавшим от пандемии COVID-19 странам. С этой целью правительством Германии выделено 121 млн. медицинских масок.

Отмечено, что в Азербайджан отправлено 926 тыс. медицинских масок.

В указанных мероприятиях приняли участие представители офиса ВОЗ в Азербайджане, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и TƏBIB.