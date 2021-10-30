Житель Физули арестован за попытку проникнуть на заминированные территории

Сотрудники Физулинского районного отдела полиции 28 октября задержали жителя села Ахмедбейли М.Мохсумзаде, пытавшегося незаконно проникнуть на освобожденные от оккупации территории на своем автомобиле марки «ВАЗ-2106».

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана, проигнорировав требования сотрудников полиции контрольно-пропускных пунктов на территории села Алханлы и города Физули, он пытался проехать дальше.

В отношении М.Мохсумзаде составлен протокол по статье 535 (Злостное неповиновение законному требованию работника полиции или военнослужащего) Кодекса АР об административных проступках.

Он был арестован судом в административном порядке на 25 дней.