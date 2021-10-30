«Бакметрополитен» назвал причину задымления на станции «28 Мая»



В ЗАО «Бакинский метрополитен» объяснили причину задымления на станции метро «28 Мая».

Как сообщили в ЗАО, короткое замыкание произошло в тоннеле станции метро «28 мая» из-за нарушения сопротивления изоляции высоковольтного кабеля: «Релейная защита в соответствии с нормативами сработала вовремя и предотвратила воспламенение. Но в результате короткого замыкания произошло задымление, передает АПА.

В качестве меры предосторожности в направлении «Ази Асланов-28 Мая» в течение 5 минут было отключено высокое напряжение, которое обеспечивает движение поездов. В результате проверок была обеспечена гарантия безопасности, через 5 минут движение поездов, за исключением линии «Хатаи-Джафар Джаббарлы», было возобновлено с полным соблюдением требований по интервалу между поездами.

В соответствии с принятым решением, на линии «Хатаи-Джафар Джаббарлы» были проведены полномасштабные проверки. В 16:09 движение поездов на линии «Хатаи-Джафар Джаббарлы» было возобновлено.

Отмечено, что в настоящее время вся инфраструктура метрополитена функционирует в полном объеме, поезда движутся в соответствии с графиком.