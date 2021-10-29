В Баку грузовик протаранил «легковушки» и автобус

В тоннеле от круга «20 января» в направлении проспекта З.Буньядова произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как говорится в сообщении Бакинского Транспортного Агентства, грузовой автомобиль с государственным регистрационным знаком 09 BO 440 столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями и маршрутным автобусом № 13 (99 JB 297).

По предварительной информации, авария произошла из-за неисправности тормозной системы грузовика.

Пассажиров в автобусе не было, так как транспортное средство возвращалось в депо.

В результате аварии водитель грузовика получил травму головы, а пассажир перенес шок. Повреждены два автомобиля Toyota и один Hyundai.