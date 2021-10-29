В Азербайджане 11-летняя девочка родила ребенка, возбуждено уголовное дело

В Имишли 11-летняя девочка родила ребенка.

Как говорится в сообщении Имишлинской районной больницы, в больницу обратилась бабушка 11-летней (2010 г.р.) жительницы города Имишли. В гинекологическом отделении больницы девочке поставили диагноз, согласно которому она была на 31-й неделе беременности. По факту руководство больницы обратилось в прокуратуру Имишлинского района. В районной прокуратуре начато расследование. Сегодня в Республиканской клинической больнице 11-летняя девочка родила дочь.

По факту в прокуратуре Имишлинского района возбуждено уголовное дело.